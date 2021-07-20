"Мы не пересматривали прогноз, который мы разработали в 2020 году: согласно нему, восстановление произойдет в 2023-2025 гг.", — сказал Франьятт журналистам на авиасалоне МАКС-2021.

"Позитивный тренд на рынке внутренних перевозок в РФ, который уже превысил показатели 2019 года на 20%, дает позитивный импульс авиакомпаниям, и мы ожидаем, что переговоры (о новых поставках самолетов — ИФ) станут более интенсивными", — сообщил он, отвечая на вопрос, когда Airbus ожидает новых контрактов в РФ.

С какими из российских авиакомпаний ведутся переговоры о новых поставках, Франьятт не уточнил.