"Согласно нормативно-правовому акту, приостановлена деятельность объектов общественного питания в период с 23:00 до 06:00 следующего дня", — говорится в сообщении.

При этом в ночное время по-прежнему могут работать кафе и рестораны с летними верандами и террасами, но они должны быть заполнены на 50%. Также разрешено обслуживание навынос.

"Ограничено количество посетителей фитнес-центров, спа-салонов, аквапарков, бассейнов, бань, саун, боулинг-клубов и караоке-залов до 50% вместимости объекта", — отмечается в релизе.

Изменения вступают в силу с 21 июля.

В регионе сохраняются масочный режим и требования по социальному дистанцированию.