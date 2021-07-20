"По данным ФГБУ "Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды", в связи с прохождением холодного фронтального раздела 21 и 22 июля в Крыму ожидаются дожди, местами очень сильные, грозы, крупный град, усиление северо-западного ветра 20-25 м/с", — говорится в пресс-релизе.

Спасатели просят жителей полуострова и туристов воздержаться от выхода в Черное море, отложить походы в горы и лес, на улице держаться подальше от ветхих конструкций и не оставлять машины под деревьями.

Высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, и аварий на объектах энергетики и ЖКХ.

Как сообщалось, аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 градусов выше климатической нормы наблюдается в Крыму 16-20 июля.