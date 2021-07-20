Регионы познакомят участников и гостей ВЭФ-2021 с реализованными и перспективными инвестиционными проектами.

"Главная задача Восточного экономического форума — привлечение инвесторов, обратная связь от бизнеса. Выставка "Улица Дальнего Востока" — возможность представить свой дальневосточный субъект для иностранных делегаций, международного бизнеса, научных и общественных кругов. Выставка позволяет представить работу по социально-экономическому развитию территорий", — сказал вице-премьер — полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, которого цитирует пресс-служба.

В павильоне Камчатского края "Береги Камчатку" гостям представят проект развития водородной энергетики, расскажут о строительстве нового аэропорта "Елизово", туристическом и научном потенциалах полуострова.

Республика Бурятия на территории экспозиции "Байкал — Бурятия. Традиции с Будущим" разместит модели вертолетов Улан-Удэнского авиационного завода: VRT500 и Ми-171А2. Также в павильоне будут организованы выставка-продажа изделий из бурятского нефрита, прием врача-тибетолога и чайные церемонии, мастер-классы по бурятскому народному танцу Ёхор.

Хабаровский край назвал свою экспозицию "Будущее сегодня". Гостям расскажут об инновациях в регионе, инвестиционном потенциале и развитии промышленности. В павильоне также будут установлены зона для игры в хоккей с мячом с помощью технологии AR .

Приморский край построит свой павильон и работу внутри него в стиле международного терминала. Экспозицию наполнят разработками местных предприятий, среди которых: ССК "Звезда", "Находкинский завод минеральных удобрений", "Газпром гелий сервис" и другие. Кроме того, все посетители смогут узнать больше о народе удэге.

Амурская область представит экспозицию "Экономика устойчивого развития". В павильоне разместят стенды о развитии агропромышленного комплекса региона и экспортного потенциала, интерактивную инсталляцию "Развитие газохимического кластера в Амурской области", проведут виртуальную экскурсию по популярным туристическим местам.

Забайкальский край расскажет о своем потенциале в экспозиции "Забайкалье — стремление вверх". Гости найдут в павильоне инвестиционные проекты, мини-музей, выставку картин забайкальских мастеров.

"Зеленый бизнес — зеленые острова" — тема экспозиции Сахалинской области. Особое внимание регион уделит инвестиционным проектам, нефтегазовой отрасли и экологическим проектам. В павильоне разместят четыре фотозоны, Healthy bar и сцену для выступлений сахалинских артистов.

Еврейская автономная область представит экспозицию "Радужный мост", на которой регион продемонстрирует свои инвестиционные проекты, туристический потенциал и блюда региональной кухни.

Чукотский автономный округ откроет павильон под названием "Чукотка — граница между человеком и Арктикой". Гостям и участникам ВЭФ расскажут о туризме и промышленности региона, а также проведут иммерсивную экскурсию в декорированной под корабль машине и откроют интерактивную дверь в Чукотку.

Экспозицию "В будущее с Якутией" готовит Республика Саха (Якутия). Ее наполнят зоной компаний-партнеров региона, площадкой для питч-сессий, зоной с приоритетными проектами социально-экономического развития республики. На сцене пройдут концерты и демонстрация якутских фильмов.

Магаданская область презентует проект развития региона до 2024 года, проект "Морской фасад" в Магадане, туристический потенциал. Гости павильона смогут принять участие в мастер-классе по промывке золота, посмотреть выступления ансамбля песни и танца народов Севера "Энэр", познакомиться с косторезным искусством и изготовить своими руками традиционные изделия.

На центральной площадке выставки "Улица Дальнего Востока" откроется экспозиция "Дальневосточная деревня", где можно будет познакомиться с наиболее яркими проектами, реализованными на дальневосточных гектарах, а также будет организована ярмарка продукции, произведенной на гектарах. На рыбном рынке посетители смогут продегустировать кухню регионов Дальнего Востока.

На выставке впервые будет представлена экспозиция демонстрационного серийного автомобиля Aurus Senat. Посетители увидят две модели: Aurus Senat седан и Aurus Senat седан на водородном топливе.

В павильоне "Спорт — норма жизни" министерства спорта РФ гости смогут узнать о различных спортивных федерациях и новых видах спорта, центрах спортивной подготовки, спортивных вузах и школах России, посетить музей ГТО и выполнить нормативы, а также попробовать себя в VR-спортивных играх и киберспорте, лазерном тире и настольных спортивных играх. На специальных экранах расскажут о достижениях российских спортсменов и анонсируют важнейшие спортивные события, которые пройдут в России.

Также в рамках спортивной программы выставки состоится парусная регата в классе Platu 25 и спартакиада среди команд Дальневосточного федерального округа "Дальневосточные игры", которая включает мини-футбол, баскетбол, мас-рестлинг, настольный теннис, шахматы, гиревой спорт.

"Улица Дальнего Востока" является ключевым событием культурной программы Восточного экономического форума. В 2019 году "Улицу Дальнего Востока" посетили около 50 тысяч человек.

2-4 сентября выставка будет открыта для участников форума, 5-6 сентября ее смогут посетить жители и гости Владивостока, 7 сентября запланирован социальный день.

Проведение ВЭФ запланировано на 2-4 сентября на базе кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке.