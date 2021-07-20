"Свод Интернешнл" управляет Горно-туристическим центром ПАО "Газпром", гостиничным комплексом "Гранд Отель Поляна" 5*, комплексом "Поляна 1389. Отель и СПА", комплексом для соревнований по лыжным гонкам и биатлону "Лаура", развлекательным центром "Галактика". В апреле текущего года "Свод Интернешнл" перешел на баланс группы "Газпром" (его непосредственными владельцами стали ООО "Газпром управление активами" (57%) и ООО "Газпром питание" (43%)).

Колтунов родился в 1968 году. С отличием окончил Ташкентский педиатрический медицинский институт по специальности "Педиатрия". Доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ. С 1994 года работал в ГНИЦ профилактической медицины Минздрава. В 2011 году возглавил Морозовскую детскую городскую клиническую больницу Москвы. С 2018 года — директор Научно-методического геронтологического центра "Переделкино" Департамента труда и социальной защиты Москвы. С 2019 по 2020 год занимал должность главного врача Одинцовской центральной районной больницы.