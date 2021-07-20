Как отметил на церемонии подписания зампред правительства Дмитрий Чернышенко, соглашения позволят начать совместную работу регионов и корпорации по федеральной программе «Развитие туристической инфраструктуры» нового нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

«Первым шагом станет разработка концепций развития туристических территорий, определение основных видов туризма, которые станут визитными карточками регионов. Здесь важно применять комплексный подход. Например, развивать Прибайкалье необходимо без привязки к территориальному делению. Это позволит создать единую концепцию, связать транспортную инфраструктуру двух соседних регионов – Иркутской области и Бурятии, чтобы туристы могли свободно перемещаться между точками притяжения. Кроме того, это повысит и инвестиционную привлекательность субъектов», — отметил вице-премьер.

Он напомнил, что для инвесторов нацпроект предполагает комплекс мер поддержки — льготные кредиты на строительство объектов, вхождение в уставной капитал инвестпроекта, помощь в прохождении административных процедур и другие. Взаимодействие с инвесторами будет осуществлять корпорация «Туризм.рф»».

Чернышенко добавил, что за счет комплексного подхода к 2030 году количество туристических поездок россиян на Байкал сможет увеличиться почти вдвое — с 2,2 млн до 4 млн в год, а на Алтай — до 3 млн человек в год.

Гендиректор корпорации Сергей Суханов сообщил, что во всех трех регионах совместно с Минстроем определены приоритетные территории и направления, где можно создать новые места притяжения туристов.

«Наша задача — создать качественные всесезонные курорты, выстроить комфортную и понятную логистику перемещений между ними, распределить туристические потоки», — подчеркнул он.