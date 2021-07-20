"Заказник нужно сохранять, а требования к режиму особой охраны заповедных зон — ужесточить. Также необходимо следить за состоянием прилегающих территорий, инженерной и дорожной инфраструктуры, которая была создана еще до появления заказника", — сказал Беглов на совещании с членами правительства Петербурга.

Речь идет о дополнительном запрете на любое строительство, на использование открытого огня, в том числе мангалов, на туристические стоянки и массовые мероприятия, не связанные с экологическим просвещением, на проезд автомобилей, мопедов и велосипедов.

Газораспределительные сети, линии электропередачи, водопроводные сети, а также дорогу на озеро Глухое можно будет реконструировать, но без вреда окружающей среде.

Заказник "Сестрорецкое болото" занимает 1877 гектаров, это самая крупная из 16 особо охраняемых природных территорий города. Заказник отличается высоким видовым разнообразием растений, животных, рыб, рептилий, 25 видов флоры и фауны внесены в Красную книгу Петербурга. В 2020 году здесь создали экологическую тропу длиной более 3 км.