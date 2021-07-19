"Сегодня после 17:00 из-за лесных пожаров на 652 км перекрыли федеральную трассу "Кола", — сказал собеседник агентства.

По его словам, движение должны возобновить примерно через два часа.

652 км федеральной автодороги — это территория Сегежского района, на границе с Медвежьегорским.

По информации пресс-службы ГИБДД Карелии, первый раз из-за природных пожаров трассу "Кола" перекрывали в 19:15 мск 18 июля. Движение возобновилось в 01:40 мск 19 июля.

Крупные лесные пожары полыхают в Сегежском районе недалеко от СНТ "Медвежий" и деревни Волдозеро. Угрозы этим населенным пунктам сейчас нет, однако возгорания локализовать не удалось, сообщалось на селекторном совещании в ЦУКС ГУ МЧС по Карелии в понедельник.

Как сообщалось, власти Карелии запросили помощь в тушении пожаров у федерального центра и в соседних регионах. Сегодня в 14:05 в поселок Найстенъярви Суоярвского района, где действует крупнейший лесной пожар в республике, прибыли силы Невского спасательного центра МЧС РФ — 100 человек и 13 единиц техники. К тушению пожара площадью порядка 800 га также привлекли три пожарных поезда и два вертолета.

Кроме того, сегодня из Архангельской области прибыли самолетом 8 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы. Их группировка в целом должна составить 23 человека. Пожарных из Архангельской области направили на борьбу с лесными пожарами в Пряжинском районе Карелии. Ожидают также в республике специалистов-мурманчан. Они должны помочь справиться с природными возгораниями в Сегежском районе республики, сообщили в понедельник на селекторном совещании в ЦУКС ГУ МЧС по Карелии.

Леса горят в Карелии с начала июля. 17 июля лесные пожары в республике распространились на площади 2,1 тыс. га. К понедельнику площадь горящих лесов на территории Карелии составила 4,3 тыс. га. В Сегежском, Суоярвском районах, Эссойльском сельском поселении введен режим ЧС, в остальных районах — режим повышенной готовности. Запрет на посещение лесов действует в Сегежском, Калевальском, Суоярвском, Муезерском и Пряжинском районах. Руководитель Минприроды Карелии призвал жителей не ходить в леса по всей республике.

Как отметили в Минприроды Карелии, одной из причин пожаров стала установившаяся впервые в истории региона атмосферная засуха.