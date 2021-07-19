«Сейчас подходящий момент, чтобы подойти к заключительному этапу снятия ограничений в Англии. Если мы не сделаем это сейчас, то вообще не понятно, когда мы будем готовы на это решиться. Но необходимо соблюдать осторожность. Нужно помнить, что коронавирус активнее в холодное время года. Кроме того, мы видим, что индийский штамм крайне заразен», — сказал он в видео, опубликованном в Twitter.

Как отмечает BBC News, с 19 июля отменяются все ограничения, касающиеся встреч в группах. Любое число людей может собираться, как в закрытых помещениях, так и под открытым небом. Масочный режим отменен, однако существует рекомендация носить их в закрытых помещениях.

Открываются ночные клубы, а бары и пабы могут обслуживать не только посетителей за столиками, но и тех, кто сидит за барной стойкой или просто находится в зале. Между тем, правительство планирует поощрять заведения, которые будут принимать только гостей с сертификатами вакцинации (карточка NHS Covid Pass).

Сняты все ограничения по количеству приглашенных на свадьбы, похороны, для людей, посещающих концерты, театры, спортивные мероприятия.

Как сообщает издание, гражданам разрешили путешествия в страны из «красного списка», однако рекомендовано воздержаться от таких поездок. При этом путешественникам, возвращающимся из Франции в Англию, Уэльс и Шотландию, придется соблюдать десятидневный карантин.

Лицам младше 18 лет и полностью вакцинированным взрослым больше не нужно самоизолироваться после посещения стран из «желтого списка».

Ранее антикоронавирусные ограничения ослабил Уэльс. С 17 июля там можно собираться в любом количестве на открытом воздухе, до шести человек могут сидеть за одним столиком в заведениях. Организованные мероприятия в помещении могут проводиться с ограничением в тысячу сидячих мест и 200 стоячих.

Северная Ирландия планирует ослабить ограничения 26 июля.