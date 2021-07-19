"С 23 по 25 июля, в дни массового посещения Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, Московская железная дорога и АО "Центральная ППК" назначают 344 дополнительных пригородных поезда на Казанском направлении МЖД", — говорится в сообщении.

В частности, 23 июля назначены восемь дополнительных электричек на участке Москва — Ипподром, а также 11 дополнительных остановок на станции "Есенинская".

Кроме того, на платформе "Отдых" будут дополнительно останавливаться два экспресса, курсирующие между Москвой и Рязанью (№7041, №7044).