Трехэтажное здание планетария с эксплуатируемой кровлей планируется построить на территории музейного комплекса "Самара Космическая" в границах земельного участка площадью почти 6 тыс. кв. м.

Помещение звездного зала рассчитано на 228 посетителей, студия для изучения космонавтики и астрономии — на 30 посадочных мест и кафе на 40 посадочных мест, уточнили в пресс-службе.

В настоящее время проект планетария утвержден, получено положительное заключение государственной экспертизы.

Планируемые сроки строительства — с июня 2022 года по апрель 2023 года. Общая сметная стоимость строительства составит 716 млн рублей. Финансирование планируется осуществить за счет средств областного и федерального бюджетов.

В пресс-службе отметили, что в процессе возведения планетария не потребуется демонтаж памятника ракеты-носителя "Союз" высотой 53,4 м и весом 20 тонн, расположенного на фасаде музейно-выставочного центра.

Ранее сообщалось, что на месте музейного комплекса будет сформировано новое городское пространство — "Площадь трех музеев", которое объединит филиал Третьяковской галереи, музей "Самара космическая" и новый планетарий.