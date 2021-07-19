В январе-июне 2020 года аэропорт "Пулково" обслужил 4,1 млн пассажиров, а в январе-июне 2019 года — 8,7 млн пассажиров. Таким образом, рост пассажиропотока по итогам 6 месяцев текущего года составил 80,4% относительно предыдущего года, а по сравнению с 2019 годом этот показатель упал на 17,5%.

Пассажиропоток на внутренних воздушных линиях в этом году вырос в 2,1 раза относительно января-июня 2020 года, до 6,8 млн человек, а на международных сократился на 50%, до 0,6 млн человек.

Самыми востребованными региональными направлениями в первом полугодии 2021 года стали Сочи, Калининград, Симферополь, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Архангельск, Мурманск и Казань.

"Пулково" входит в пятерку крупнейших аэропортов РФ. Крупнейшими акционерами ВВСС являются ВТБ, германская Fraport и катарская Qatar Investment Authority. Базовый перевозчик — авиакомпания "Россия".