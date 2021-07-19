«Мы скорректировали целевые показатели и рассчитываем, что турпоток в Турцию в этом году составит 25 млн иностранных гостей. Также мы прогнозируем доходы от туризма в этом году в размере $20 млрд. Сейчас сезон проходит успешно, и я надеюсь, что наши цели будут достигнуты», — сказал он в эфире телеканала CNN Turk.

По словам Эрсоя, если говорить о его личных ожиданиях по турпотоку, то он бы хотел видеть в Турции не менее 30 млн иностранных туристов в этом году. Доходы от туризма, по его словам, должны составить $23 млрд долларов.

Как отметил Эрсой, нормализация эпидобстановки в стране зависит, в первую очередь, от темпов вакцинации. «Если граждане будут активно прививаться и не идти на поводу предрассудков, то Турция может быстро перейти к полной нормализации эпидситуации в стране», — считает он.

Также министр оценил возможности закрытия страны в случае увеличения числа зараженных коронавирусом, в частности, индийским штаммом.

«Ни от чего гарантии нет, и, конечно, нужно смотреть, что происходит в ряде провинций со штаммом «дельта». Однако по международным авиарейсам во внимание принимается ситуация по всей стране», — пояснил Эрсой.

В середине апреля из-за резкого роста числа заболеваний коронавирусом в Турции Россия ограничила авиасообщение с этой страной, оставив только два рейса в неделю рейса между Москвой и Стамбулом. Во второй половине июня Москва возобновила авиасообщение с Турцией, с 22 июня в страну выполняются как регулярные, так и чартерные рейсы.