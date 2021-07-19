"Инициатором этого проекта является туристическая фирма "Хазар-тур". Первый экскурсионный круг троллейбус проделал с мэром Махачкалы Салманом Дадаевым, главой Минтуризма региона Эмином Мердановым и другими. Гид провел для них ознакомительную экскурсию по достопримечательностям столицы республики. Весь маршрут занимает порядка 4 часов. За это время туристам предлагается посетить и осмотреть около 43 объектов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что сюда входит и посещение Джума-мечети, музейного комплекса "Россия-моя история", Русского театра, городских парков и других объектов.

"Я уверен, что новый туристический троллейбус станет популярным не только среди приезжих гостей, но и среди жителей республики. Особенно среди молодежи, так как этот проект дает возможность ознакомиться с историей и культурой нашей столицы. Этот проект примечателен еще и тем, что являет собой пример тесного взаимодействия государственной власти с представителями туристического бизнес-сообщества", – приводит пресс-служба слова Мерданова.

Руководитель Минтуризма Дагестана отметил, что ведомство открыто для реализации и других подобных проектов вместе с предпринимателями в сфере туризма.