"Эти самолеты сертифицированы и вернулись в воздух почти во всех странах мира. Мы ожидаем, что это произойдет в ближайшие месяцы и в России, и в Китае", — сказал Кравченко на пресс-конференции в Москве в понедельник.

Региональный директор по маркетингу Boeing Кирилл Майоров в свою очередь заявил, что компания не может назвать конкретные сроки возвращения МАХ на российский рынок: этот вопрос находится в компетенции Росавиации, пояснил он. Boeing оказывает содействие регулятору в этой работе, отметил Майоров.

На вопрос "Интерфакса", не считают ли в Boeing, что Росавиация может специально затягивать сертификацию MAX, чтобы не впускать на рынок конкурента МС-21, поставки которого ожидаются в 2022 году, Кравченко ответил отрицательно.

"Очень бы не хотелось так думать — я лично так не думаю. Я считаю, как (глава Росавиации — ИФ) Александр Васильевич Нерадько говорил в своем интервью, задержка связана с пандемией. Надеемся на очень объективное завершение этого процесса. Если бы ваша логика была права, то Европа или Китай, которые производят или имеют амбиции производить такие же самолеты, следовали бы этому же нехорошему сценарию. Поэтому я думаю, конкуренция в этом сегменте гражданской авиации на пользу всем", — сказал глава Boeing в РФ.

Многие авиакомпании России и СНГ проявляют "огромный интерес" к МАХ, добавил Кравченко, какие именно — он не уточнил, сославшись на необходимость дождаться сертификации.

Кравченко также опроверг информацию СМИ о том, что группа "Аэрофлот" в рамках ее стратегии до 2028 года не планирует новых закупок самолетов Boeing.

"Публикации, которые я тоже читал, никогда не были подтверждены нам ни "Аэрофлотом", ни Минтрансом, ни правительством РФ. Сегодня более 50 Boeing 737 NG летают в "Аэрофлоте", и мы еще не закончили поставлять огромный контракт на 22 Boeing 777. "Победа" летает сегодня на 737 NG — флот такого объема заменить даже в течение нескольких лет практически невозможно. Поэтому я расцениваю эти публикации как неподтвержденную, спекулятивную, провокационную новость. Я в них не верю", — сказал он.

MAX — четвертое поколение Boeing 737, созданное для замены Next Generation, использовалось на коммерческих рейсах с мая 2017 года. Полеты MАX были приостановлены по всему миру в марте 2019 года после двух авиакатастроф — в Эфиопии и Индонезии. Руководство Boeing признало причиной обоих происшествий сбой в работе системы MCAS, которая автоматически меняет положение самолета в воздухе. Впоследствии MAX был доработан и проходил сертификационные испытания. В конце прошлого года самолет совершил первый спустя почти два года коммерческий рейс — его выполнила American Airlines.

В России на момент запрета летали два самолета MAX, оба в парке S7. Еще несколько авиакомпаний — "Победа", "ЮТэйр", "Уральские авиалинии" и NordStar — ожидали их поставок.