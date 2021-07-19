"Ограничения вводились по 19 июля и, в случае сохранения высокого класса пожарной опасности, были бы продлены. Но погода стабилизировалась, температура понизилась и местами по области прошел небольшой дождь. Продления режима ограничения на посещение лесов и въезда в них транспортных средств не будет", — сообщил собеседник агентства.

Как сообщалось, с 12 по 19 июля в регионе действовали ограничения на пребывание граждан на землях лесного фонда и въезд туда транспортных средств.

В ведомстве сообщили, что эта мера обусловлена осложнением пожарной обстановки в лесах — установлением на территории земель лесного фонда Подмосковья высокого (IV) класса пожарной опасности и отсутствием улучшения пожароопасной обстановки.