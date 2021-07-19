По данным аэропорта, на внутрироссийских рейсах перевезено почти 2,1 млн путешественников, что на 45% больше, чем в июне 2019 года.

Наибольший прирост трафика зафиксирован в Сочи, Симферополь, Калининград, Анапу и Геленджик. За отчетный период на этих маршрутах было перевезено 773 тыс. путешественников, что вдвое превышает показатель 2019 года.

В топ самых популярных направлений июня вошли Симферополь, Сочи, Анапа, Санкт-Петербург и Калининград. Пассажиропоток в эти города вырос на 42% по сравнению с июнем 2019 года и составил 821 тыс. человек.

На международных рейсах в первый месяц лета было обслужено более 370 тыс. пассажиров.

В июне было возобновлено авиасообщение с Великобританией — British Airways выполняет два еженедельных рейса в Лондон. С 15 июня Uzbekistan Airways осуществляет полеты в Ташкент, авиакомпания перевела все свои рейсы в Домодедово. S7 Airlines начала выполнять полеты в греческие города Ираклион и Родос. Smartavia открыла регулярные рейсы в Саратов, а "Уральские авиалинии" запустили чартерные перелеты в Албанию. С 22 июня возобновлены рейсы в Турцию.