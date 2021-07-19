Согласно документу, из Москвы, Петербурга и других регионов страны в Хургаду и Шарм-эль-Шейх планировали летать авиакомпании «Россия», «Уральские авиалинии», Nordwind Airlines, Azur Air, «Якутия», S7, iFly, «ИрАэро», «Азимут» и NordStar. Всего было подано более 230 заявок.

Как сообщил порталу «Интерфакс-Туризм» источник в авиакругах, отклонение заявок на рейсы в Хургаду и Шарм-эль-Шейх связано с «отсутствием решения оперштаба о параметрах возобновления авиасообщения»

Президент РФ Владимир Путин 8 июля отменил указ о запрете полетов на курорты Египта, действовавший с ноября 2015 года.

После решения об отмене запрета Роспотребнадзор и Ростуризм провели переговоры с главой министерства туризма Египта и договорились направить на курорты страны специалистов для оценки эпидемиологической ситуации и контроля профилактических мер в местах отдыха. По результатам этой поездки должно быть принято решение о точной дате запуска чартеров и количестве рейсов.