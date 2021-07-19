"Ветер изменит направление (с западного — ИФ) на северо-западное и в западных, южных районах и в горах усилится до 17-22 м/с. Ночная температура воздуха не изменится, дневная понизится на 2-3 градуса", — сообщается на официальном сайте крымского гидрометцентра в понедельник.

Во вторник в Крыму сохранится сухая и очень жаркая погода. Температура воздуха ночью составит +17...+22°, на южном и восточном побережье +23...+28°; днем +32...+37°, в горах +25...+30°. Скорость ветра 8-13 метров в секунду.

Как сообщалось, 16-20 июля в Крыму стоит аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха на 7 C° выше климатической нормы (дневные максимумы — до +38 ). Регион уже второй раз за лето побил рекорд потребления электроэнергии.