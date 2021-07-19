"Выявили 176 стихийных мест купаний в 43 городских округах. Это те территории, так называемые дикие пляжи, куда люди ходят постоянно — это либо рядом с домом, либо просто облюбованное место. Здесь важно обратить внимание на территории так называемого первого ранга, где более десяти человек собирается, и второго ранга, где от 50 до 100 человек", — сказал Хайкин в ходе совещания губернатора Подмосковья с министрами и главами муниципалитетов в понедельник.

Он отметил, что главам муниципалитетов, где были выявлены такие пляжи, необходимо привести территории в порядок: окосить траву, организовать уборку мусора и установить таблички, запрещающие купание в водоемах.

Также на диких пляжах, которые пользуются спросом у жителей, необходимо организовать дежурство спасателей и сотрудников "скорой помощи".