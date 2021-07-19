Результаты последнего мониторинга состояния водоемов северной столицы свидетельствуют о непригодности для купания всех акваторий на территории города. Показатели 192 проб воды превышают санитарно-химические, микробиологические и паразитологические нормы, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по северной столице.

Между тем в Ленинградской области, по данным регионального управления Роспотребнадзора на 19 июля, требованиям гигиенических нормативов соответствуют 15 пляжей: озеро Донцо (деревня Донцо) и река Луга (деревня Большой Сабск) в Волосовском районе; озера Лемболовское (станция Лемболово) и Медное (Юкковское сельское поселение") во Всеволожском районе; Финский залив (деревня Выбье) и река Луга (Кингисепп); озеро Светлое (поселок Будогощь) в Киришском районе; озера Омчино и Толони в Луге; озера Отрадное (поселок Плодовое) и Раздолинское (поселок Сосново) в Приозерском районе; река Плюсса в Сланцах; озеро Царицыно (поселок Царицыно озеро) в Тихвинском районе; озеро Нестеровское и карьер в поселке Шапки Тосненского района.

В Роспотребнадзоре отмечают, что заглатывание воды из непригодных для купания водоемов чревато заражением острыми кишечными инфекциями, энтеровирусом, вирусным гепатитом А и другими болезнями. Спасатели в свою очередь предупреждают, что купание в неодобренных водоёмах несет риски для жизни и здоровья: дно таких акваторий не проверено и не очищено.

Как сообщалось, с начала лета в Петербурге утонули несколько десятков человек. В Ленинградской области число утонувших превышает 60. Как отмечали в СКР, большая часть погибших в регионе купалась в запрещенных местах. В связи с ситуацией расследуется десять уголовных дел: два по ч. 3 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть двух и более лиц) и восемь по ч.1 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

Это лето стало для Петербурга и Ленинградской области нетипично жарким. В частности, июнь признан самым жарким за всю историю метеонаблюдений в Петербурге, за два месяца лета побито восемь температурных рекордов. По данным синоптиков, на минувшей неделе вода в Неве прогрелась до плюс 25 градусов, в Финской заливе — до плюс 27 градусов, в реке Ижора — до плюс 27,8 градусов.