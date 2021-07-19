"Сегодня мы практически нашли место для отдыха наших слонов в горах Сочи. Это недалеко от села Ахштырь, где есть все условия для купания и отдыха животных", — сообщила "Интерфаксу" организатор отдыха животных Екатерина Дементьева в понедельник.

Она отметила, что в Сочи на отдых приезжают 29-летняя слониха Претти и ее 13-летняя дочь — Марго, папа которой живет в Китае.

"Мы подобрали самое комфортное место в Сочи для отдыха слонов. Все желающие могут приехать посмотреть, как они купаются, кушают и развлекаются", — подчеркнула собеседница агентства.

"Мероприятие проводится под эгидой Росгосцирка", — добавила она.