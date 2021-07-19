«Из-за ограничений по объему перевозки (в том числе отсутствия чартерных рейсов) Болгария стала дорогим направлением для отдыха, и большого интереса к ней со стороны туристов нет. Стоимость тура на двоих в Болгарию в отель 1*, включая перелет, но без завтраков и трансфера начинается от 86 тыс. рублей на неделю. С завтраками туры подаются от 100 тыс.», — рассказала она.

Как отметила Ломидзе, поездка в Болгарию со стыковкой обойдется несколько дешевле, но тогда вырастет время, проведенное в полете. Тем не менее, комфортный отдых в Болгарии в нынешних условиях все равно обойдется не менее, чем в 125 тыс. рублей. За эти же деньги можно провести отпуск в Турции с улучшенными условиями и прямым перелетом на чартерах.

«Действующие цены при дефиците бюджетной перевозки не отражают потребностей организованных туристов, так что, скорее всего, увеличение полетов будет интересно тем, кто летает в Болгарию с деловыми целями, к родственникам или посещает свою недвижимость», — пояснила эксперт.

Как сообщили в АТОР, увеличение объема перевозки всегда хорошо для направления, но для Болгарии в этом сезоне оно произошло слишком поздно, поскольку пляжный сезон в стране завершается к середине сентября.

Туроператоры рассчитывают на зимний сезон, когда российские туристы могут отправиться в Болгарию уже не на пляжный отдых, а, например, в сити-тур, на горнолыжный курорт или в экскурсионную поездку.

Оперштаб с 24 июля увеличил количество полетов в Болгарию на 22 рейса в неделю. В результате на курорты и в города страны будет выполняться более 30 регулярных рейсов.

Согласно требованиям Минздрава Болгарии, с 8 июля все российские туристы (том числе и вакцинированные) обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на ковид, сделанного не ранее, чем за 72 часа до прибытия. Исключение составляют дети в возрасте до 12 лет.

Если гражданин России прибудет в Болгарию без справки с ПЦР-тестом, то его отправят на десятидневный карантин.