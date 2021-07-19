По их данным, правительство Вьетнама распорядилось, чтобы локдаун ввели в 16 провинциях. Ранее режим изоляции действовал только в крупнейшем городе страны Хошимин и близлежащих провинциях Биньзыонг и Донгнай, там жители уже более недели находятся на карантине.

Распоряжение не распространяется на столицу Ханой, однако там жителей все равно попросили оставаться дома. Более того, в Ханое закрыли все магазины товаров не первой необходимости, а также приостановили оказание неосновных услуг. Также запретили встречи более пяти человек.

Как сообщает пресса, комментируя ситуацию с ужесточением мер, премьер Вьетнама Фам Минь Чинь заявил, что в настоящее время правительство "отдает приоритет защите здоровья населения".

Согласно данным статистического сайта Worldometer, накануне во Вьетнаме суточный прирост заражений COVID-19 составил почти 6 тыс., что является рекордным показателем за всю пандемию.

Интенсивный рост суточных показателей заражений начался в конце апреля. Эпицентр распространения коронавируса, как отмечается, начал двигаться к югу от промышленных районов на севере.

Из-за ухудшения ситуации с COVID-19 власти Хошимина развернули в городе несколько полевых госпиталей, которые могут принять тысячи пациентов с коронавирусом.

В городе также закрыли оптовые рынки и рынки на открытом воздухе. По словам жителей Хошимина, из-за этого стало труднее достать продукты первой необходимости. Кроме того, сократили междугороднее сообщение.

СМИ отмечают, что Вьетнаме довольно медленно проходит кампания по вакцинации — пока сделали около 4,3 млн прививок препаратами от коронавируса.

При этом Вьетнам разрабатывает собственную вакцину. Власти ожидают, что страна достигнет коллективного иммунитета к началу 2022 года.

Всего во Вьетнаме за время пандемии COVID-19 выявили более 55,8 тыс. заражений, 254 инфицированных скончались. Более 10,6 тыс. пациентов выздоровели.