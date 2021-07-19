"Возбуждено уголовное дело в отношении 50-летнего индивидуального предпринимателя, подозреваемого в оказании опасной для жизни и здоровья услуги, в результате которой причинены телесные повреждения 13-летней девочке (п."в" ч.2 ст.238 УК РФ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на территории базы отдыха размещены клетки-вольеры с дикими животными, в том числе с львами, волками и медведем. Лицензия на разрешение данного вида деятельности у индивидуального предпринимателя отсутствует.

Нападение львицы на ребенка произошло 16 июля в селе Марьино Успенского района Краснодарского края. По данным следователей, хищник ударил лапой по руке девочку 2008 года рождения, которая пыталась сфотографировать животное, протянув руки к внешнему ограждению. Ребенка госпитализировали с травмой кисти, жизни девочки ничего не угрожает.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также законность и безопасность содержания дикого животного на базе отдыха.

Как сообщалось со ссылкой на региональную прокуратуру, животное содержалось на базе незаконно, документы на него предоставлены не были.