Отмечается, что на территории базы отдыха размещены клетки-вольеры с дикими животными, в том числе с львами, волками и медведем. Лицензия на разрешение данного вида деятельности у индивидуального предпринимателя отсутствует.
Нападение львицы на ребенка произошло 16 июля в селе Марьино Успенского района Краснодарского края. По данным следователей, хищник ударил лапой по руке девочку 2008 года рождения, которая пыталась сфотографировать животное, протянув руки к внешнему ограждению. Ребенка госпитализировали с травмой кисти, жизни девочки ничего не угрожает.
Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также законность и безопасность содержания дикого животного на базе отдыха.
Как сообщалось со ссылкой на региональную прокуратуру, животное содержалось на базе незаконно, документы на него предоставлены не были.