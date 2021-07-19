"Сейчас в Сочи отдыхают около 200 тысяч туристов", — написал в своем официальном аккаунте в телеграме мэр Алексей Копайгородский.

В свою очередь, в пресс-службе горадминистрации "Интерфаксу" уточнили, что в настоящее время места размещения на курорте загружены на 85%.

Как сообщалось, с 1 июля по новым правилам постояльцев принимают только при наличии ПЦР-теста, сертификата о вакцинации от коронавируса или документа, подтверждающего перенесенное заболевание. Детям до 15 лет ПЦР-тест не требуется.

Под новые требования подпадают крупные санатории и отели, частные гостевые дома, а также мини-гостиницы.

С 1 августа размещение в отелях с ПЦР-тестом станет возможным только в том случае, если туристы обязуются сделать прививку в течение трех дней со дня заселения.

Чтобы обеспечить всех желающих вакцинами, в отелях и санаториях Сочи планируется открытие дополнительных пунктов, где можно сделать прививку.

В настоящее время в Сочи открыто 30 пунктов вакцинации, еще около 100 планируется организовать в здравницах (санаториях, пансионатах, домах отдыха).