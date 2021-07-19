"Автобусы компании начнут курсировать в режиме шаттлов по специальным маршрутам и перевозить пассажиров бесплатно. Транспортные средства будут работать с 07:00 до 20:00 (точное время начала и окончания работы варьируется для каждого маршрута). Максимальное количество спецтранспорта — порядка 60 единиц ежедневно — запланировано к работе с 21 по 25 июля. К обслуживанию авиасалона планируют привлечь 300 водителей", — говорится в сообщении.

В нем отмечается, что с 7 июля компания приступила к перевозкам сотрудников технических служб, специалистов сферы обслуживания и организаторов. Также она будет перевозить персонал салона по завершении мероприятия — с 26 по 31 июля.

В пресс-службе добавили, что для координации транспортного обслуживания "Мострансавто" развернут оперативный штаб, оборудованный системами мониторинга и контроля работы транспортных средств. Также предусмотрен резерв машин, который выпустят на линию при необходимости.

Также там сообщили, что в автобусах будет проводиться регулярная дезинфекция, а работников, задействованных в обслуживании салона, обеспечат необходимыми средствами индивидуальной защиты.

МАКС-2021 пройдет в Жуковском 20-25 июля, с 23 по 25 июля салон будет открыт для массового посещения.

Ранее сообщалось, что допуск посетителей на выставку будет возможен только при наличии подтверждающего прохождение вакцинации QR-кода или отрицательного теста ПЦР, сданного не позднее, чем за 48 часов до момента прохода на выставку.