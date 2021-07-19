«Катание на сапах – специальных надувных досках с веслом – уже давно популярно на побережье. А вот в горах такой вид отдыха станет доступен впервые. Перед катанием необходимо будет пройти небольшой инструктаж. Кататься можно будет как самостоятельно, так и в компании с инструктором. Занятия проходят на спокойной воде, не имеющей волн и течений, что обеспечивает высокий уровень безопасности. На берегу организовано дежурство спасателей, — рассказал управляющий комплекса «Роза Вейк Парк», где будет размещена станция, Александр Тургенев.

Он добавил, что всех любителей сапов обеспечат жилетами, а на высокогорной сап-серф станции курорта «Роза Хутор» будут организованы групповые занятия на сапах, включая функциональные тренировки и йогу.

«Также у нас созданы условия для занятий необычным видом спорта, который практически не представлен в России – сап-поло. На зеркало воды устанавливается надувное поле размером 20 на 25 метров. Играют две команды по три человека в каждой. Для игры используются специальные весла с отверстием и мяч. Задача игроков забить как можно больше голов в ворота соперника, — рассказал Тургенев.

По его словам, катание на сапах – не только приятный отдых, но и замечательная тренировка. Она обеспечивает статическую нагрузку на ноги, мышцы торса и активную работу плечевого пояса.

Высокогорная сап-серф станция откроется в первых числах августа. В «Роза Вейк Парке» уже можно заниматься такими видами спорта как вейкбординг, вейкфоил, фрисби, сап-серфинг, пляжный волейбол, пляжный футбол и пляжный теннис.