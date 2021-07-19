Допуск позволит летать по этому направлению до семи раз в неделю.

Как сообщалось, с апреля между Ташкентом и Москвой возобновлено регулярное авиасообщение, остановленное из-за пандемии коронавируса.

Из приказа Росавиации также следует, что входящая в группу "Аэрофлот" авиакомпания "Россия" получила допуски на рейсы из Москвы в Дрезден (до семи раз в неделю), а низкобюджетная "Победа" — допуск на рейсы из Саратова в Стамбул (до двух раз в неделю).

Факт выдачи допуска не является основанием или решением о возобновлении полетов по тем или иным международным маршрутам, напоминает Росавиация. Воспользоваться допуском перевозчик сможет только при возобновлении авиасообщения.