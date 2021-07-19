"В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, направленные на выяснение причин и условий, способствовавших возникновению и распространению заболевания в детском учреждении. В ходе проверки будет проверено соблюдение установленных требований санитарно-эпидемиологического законодательства работниками лагеря. По результатам проверки будет принято процессуальное решение". — говорится в сообщении.

О ходе проверки и всех обстоятельствах случившегося руководство регионального следственного управления доложит председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину. Результаты проверок по его поручению поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства.

Как сообщалось, на минувшей неделе COVID-19 диагностировали у 18 детей в лагере "Сокол". Заболевшие были вывезены из учреждения и проходят лечение, также проведена дезинфекция территории и помещений.