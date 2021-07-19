"Главам районов поручено усилить контроль за порядком заселения отдыхающих в гостевые дома, гостиницы и отели в этих районах", — сообщает пресс-служба правительства республики по итогам заседания регионального оперативного штаба в понедельник.

Главный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев в ходе заседания сообщил, что в районах с популярными местами массового отдыха сохраняется высокая заболеваемость COVID-19.

"В Северобайкальском районе показатель заболеваемости в 1,5 раза превышает среднерайонный. В городе Северобайкальск тоже показатели превысили среднерайонный, такая же ситуация в Баргузинском, Кабанском, Тункинском и Прибайкальском районах. Это все районы, где находятся популярные курортные, туристско-рекреационные зоны", — отметил он.

В пресс-службе напомнили, при заселении в гостиницы или дома отдыха туристы должны предоставлять сертификат о прививке, справку о перенесенном не более чем полгода назад заболевании либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный за 72 часа до прибытия.

В Бурятии с 27 июня по 11 июля были введены жесткие ограничения из-за роста числа инфицированных COVID-19, с 12 июля часть из них отменена.