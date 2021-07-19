"Прокуратура Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего генерального директора ЗАО "Фирма "Нева". Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", — сообщает в пятницу пресс-служба надзорного ведомства города.

Вину в инкриминируемом деянии фигурант не признал.

По версии следствия, с августа 2013 года по июль 2014 года обвиняемый получил от туристов, желающих приобрести путевки, свыше 380 млн рублей, которыми распорядился по своему усмотрению, не предоставив услуги. Потерпевшими по делу признаны 5347 человек.

Отмечается, что на момент совершения преступления фирма "Нева" имела кредиторскую задолженность в размере более 795 млн рублей.

О задержании генерального директора ЗАО "Фирма "Нева" (на тот момент) Максима Пирогова сообщалось в ноябре 2014 года.

По данным ведомства, деятельность турфирмы была приостановлена советом директоров в июле 2014 года. В январе 2015 года Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области признал организацию банкротом.