"Полеты в Египет мы с нашими партнерами-туроператорами планируем начать в октябре-ноябре. Сейчас там слишком жарко, а весь наш флот задействован на регулярных рейсах, в турецкой и других чартерных программах", — сказал Ключарев.

Открытие чартеров в Египет улучшило бы операционные и финансовые показатели Red Wings и оздоровило бы рынок авиаперевозок в целом, отметил глава компании.

РФ запретила рейсы в курортные города Египта в 2015 году после взрыва в небе над Синайским полуостровом самолета "Когалымавиа" — на нем туристы возвращались из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург. Сейчас выполняются только регулярные рейсы в Каир, из которого туристы добираются до курортов на автомобилях и автобусах.

В апреле этого года президенты РФ и Египта Владимир Путин и Абдельфаттах ас-Сиси договорились о возобновлении туристических чартеров, но конкретные сроки не назывались. Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в конце июня говорил, что это может произойти в ближайшее время: идет досогласование технических вопросов, говорил он.

Red Wings входит в десятку крупнейших по пассажиропотоку авиакомпаний РФ. Основной базовый аэропорт — московское "Домодедово". Компания эксплуатирует 15 самолетов Airbus А320/321, семь SSJ100 и два Boeing 777. Через лизинговую "Ильюшин финанс Ко" Red Wings контролирует госкорпорация "Ростех", которая объединяет российские предприятия авиапрома.