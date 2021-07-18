Как сообщает "Российская газета", сыграл свою роль и третий этап программы туристического кешбэка, когда россияне могли получить компенсацию части стоимости туров по России. В итоге если в 2019 году в экскурсионные туры по стране ездил всего 1% россиян, то в этом году такой вид отдыха выбрали 9% туристов

Востребованы короткие туры продолжительностью четыре-пять дней. В число самых популярных направлений путешествий, по оценке Ассоциации туроператоров России (АТОР), вошли Санкт-Петербург, Калининград, Карелия, города "Золотого кольца", Алтай, Татарстан, экскурсионные туры по Кавказу, например в Дагестан, а также Байкал и Сахалин благодаря запущенным туда чартерам.

Путешествия по самым популярным направлениям туроператоры компонуют исходя из предпочтений туристов. Такая поездка должна быть относительно недолгой и неутомительной из-за дальних переездов, при этом нужны насыщенная программа и доступная стоимость.

Средний чек экскурсий в целом зависит от направления, наполнения программ и отелей, которые туристы выбирают для проживания. Обычно предлагается экономвариант, средний уровень и высокий ценовой сегмент, отмечают представители туриндустрии.

Сейчас туристы стремятся к индивидуальным программам, и туроператоры отвечают на этот запрос. Этим летом появились новые туры с необычными объектами показа и достопримечательностями, рассказывают в туроператоре "Алеан". Например, туры по Крыму на яхте.

Есть специальные предложения и для тех, кто любит различные мастер-классы, интерактивные программы.