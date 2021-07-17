В режим полной изоляции переводятся учреждения стационарного социального обслуживания при иммунизации менее 95% персонала.
Помимо этого, до 17 августа прекращается диспансеризация населения.
В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.
Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 54 тыс. человек, более 1,6 тыс. пациентов умерли, привиты 380 тыс. жителей. В последние дни фиксируются рекордные показатели — около 400 в сутки.