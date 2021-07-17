"За 16 июля на территории Республики Крым зарегистрирован 401 случай коронавирусной инфекции. Из общего количества заболевших 287 выявлены при обращении за медицинской помощью, 102 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 12 случаев завозные из-за рубежа", — сообщил глава Крыма Сергей Аксенов на своей странице во вконтакте в субботу.

Новые высокие показатели после январских максимумов начали фиксировать в Крыму на прошлой неделе. Антирекорд обновился четыре раза — 10, 11, 13, 14 и 15 июля.

Всего COVID-19 подтвержден в регионе у 54 тыс. человек, более 1,6 тыс. пациентов умерли, привиты 380 тыс. жителей.

В Крыму с 17 марта 2020 года из-за угрозы распространения коронавируса действует режим повышенной готовности. В июне этого года ограничения в очередной раз ужесточили: под запретом массовые мероприятия и работа развлекательных заведений, кинотеатры, музеи и рестораны обязаны работать с неполной загрузкой, рекомендована вакцинация всех сотрудников турсферы.