В субботу медицинские власти страны сообщили о рекордном суточном росте заболеваемости — зафиксировано почти 10,1 тыс. новых случаев заражения коронавирусом, скончался 141 человек.

Максимальное наказание за нарушение запрета на публичные собрания предусматривает двухлетнее тюремное заключение или штраф до 40 тысяч бат ($1,22 тысяча), или же в некоторых случаях — оба наказания.

Премьер-министр страны Прают Чан-оча заявил, что правительство рассматривает дополнительные ограничения, поскольку страна борется с самой тяжелой с начала пандемии вспышкой распространения коронавируса. "Необходимо расширить меры по максимально возможному ограничению передвижения людей и закрытию большего числа объектов, оставив только самое необходимое", — заявил премьер на своей официальной странице в Facebook в пятницу.

Из-за сложной эпидемиологической обстановки и нехватки больничных мест власти страны начали планировать введение новых ограничений по борьбе с вирусом в начале июля.