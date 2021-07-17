"В инфекционное отделение Яремчанского ЦРБ по состоянию на 15:00 16 июля 2021 г. госпитализированы 5 детей… Предварительный диагноз пострадавших — пищевое отравление. Состояние — средней степени тяжести. Дети отдыхали в загородном учреждении оздоровления и отдыха "Делюкс", что в с. Татаров Надвирнянского района", — сказано в сообщении на странице ведомства в Фейсбук в пятницу.

Отмечается, что в заведении проводят санитарно-эпидемиологическое расследование причин отравления и внеплановую проверку безопасности пищевых продуктов.

В Госпродпотребслужбе напомнили, что 9 июня детский лагерь в Татарове обвинили в сокрытии массового отравления. "По словам нескольких родителей, у многих подростков была рвота, спазмы желудка и нарушения пищеварения. В то же время по данным журналистов, в Яремчанскую больницу госпитализировали только двух воспитанников лагеря, но пищевое отравление у детей не подтвердили. Также медики официально заявили, что у других детей таких симптомов нет", — сказано в сообщении.