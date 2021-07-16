БЖД напоминает, что для проезда из Белоруссии в Калининградскую область через территорию Литвы гражданам Республики Беларусь необходимо иметь шенгенскую визу.

"В настоящее время в сообщении с Калининградской областью по территории Республики Беларусь курсируют поезда №30/29 Калининград — Москва, №80/79 Калининград — Санкт-Петербург и №360/359 Калининград — Адлер. Осуществление проезда указанными поездами предусмотрено только для граждан Республики Беларусь и Российской Федерации", — отметили в БЖД.

С 10 июля граждане Белоруссии могут въехать на поезде в РФ только с отрицательным результатом ПЦР-теста, зарегистрированным с использованием мобильного приложения "Путешествую без CОVID-19".

Прибывающие в Белоруссию граждане государств — членов Евразийского экономического союза (в том числе России), достигшие шестилетнего возраста, за исключением имеющих разрешение на постоянное или временное проживание на территории Республики Беларусь, также представляют отрицательный результат ПЦР-теста, зарегистрированный с использованием мобильного приложения "Путешествую без CОVID-19".