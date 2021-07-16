COVID-19 диагностирован у 18 детей в лагере "Сокол" в Ачинском районе.

"В ходе проверки будут установлены причины и условия, послужившие массовому заболеванию детей, а также дана оценка полноты выполнения должностными лицами лагеря требований санитарно-эпидемиологического законодательства при организации отдыха и оздоровления детей в условиях распространения коронавирусной инфекции", — говорится в сообщении.

Дети уже вывезены из учреждения и проходят лечение, также проведена дезинфекция территории и помещений.