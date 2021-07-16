Денисова пещера стала особенно популярной после обнаружения в ней в 2008 году фаланги пальца ранее неизвестного подвида древнего человека, получившего название "денисовский". В начале года АО "Курорт Белокуриха" зарегистрировало "Общественный фонд по развитию археологического комплекса "Денисова пещера".

"Ученые говорят, что в саму Денисову пещеру нужно ограничить большой поток туристов, чтобы они не мешали работать. У нас возникла идея создать рядом палеопарк, в котором все было бы рассказано об этом "денисовце". В этом палеопарке мы предлагаем сделать инсталляции "денисовца", животных, которые жили в это время — саблезубые тигры и т.д., сделать там какой-то интерактив, какое-то развлечение для детей. Может быть, сделать такой срез слоев, как в Денисовой пещере, — и все это вынести сюда, наружу. И тогда туристы смогут все посмотреть, и им будет необязательно заходить внутрь", — сказал Акимов.

По его словам, к настоящему времени совместно со специалистами Института археологии подготовлен альбом, рассказывающий о планировке палеопарка.

На днях состоялось совещание общественного фонда "Денисова пещера", на котором вопросы развития туризма в предгорьях края обсудили представители науки, власти и бизнеса.

"Мы представили эти идеи на совещании, и правительство с нами согласилось. Мы попросили, чтобы за счет бюджета сделали дорогу, а наше предприятие, АО "Курорт Белокуриха", выделило деньги на создание проекта этого палеопарка", — сказал Акимов.

По его словам, строительство дороги будет способствовать росту туристического потока.

"Если сделать туда дорогу отличного качества, то поток туристов туда вырастет до 1 млн. Эта дорога будет параллельно Чуйскому тракту. Сейчас все ездят в Горный Алтай. А мы-то и задумали сделать этот маршрут, сделать его кольцевым: Белокуриха — Денисова пещера — Усть-Кан — Черга — Белокуриха. Денисова пещера — один из пунктов. В этом и смысл — создать новые туристические маршруты", — подчеркнул Акимов.

Денисова пещера расположена в долине реки Ануй, является популярным местом у туристов, приезжающих на Алтай. В 2008 году в пещере была обнаружена окаменевшая фаланга пальца девочки. Ученые определили, что это неизвестный до этого подвид древних людей, который получил название "денисовцы".

Палеогенетические исследования показали, что у современных жителей Меланезии, Папуа-Новой Гвинеи и аборигенов Австралии сохранилось около 6% генов "денисовцев".