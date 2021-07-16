"Предварительно, в 14:36 обнаружено место жесткой посадки самолёта. Рядом с бортом видят живых людей", — сказали в ведомстве
Погибших при жесткой посадке Ан-28 по предварительным данным нет, сообщили "Интерфаксу" в санавиции региона.
"По предварительным данным все пассажиры и экипаж самолета живы, никто не погиб", — сказал собеседник агентства.
Спасатели готовятся к десантированию возле самолета.
Авиакомпания подтвердила, что экипаж и пассажиры аварийно севшего в Томской области Ан-28 живы
"Все члены экипажа и пассажиры живы", — сказал он.
Ранее сообщалось о том, что у самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО "Сила", сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. На борту находились предварительно 17 человек (14 пассажиров, 3 члена экипажа).