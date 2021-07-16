"Сегодня мы подписываем уникальный документ между двумя субъектами РФ и одной из крупнейших нефтяных компаний нашей страны: между Югрой, "ЛУКОЙЛом" и Москвой, по развитию детского, школьного и семейного туризма, улучшения качества и поддержки со стороны региональных властей и компаний. Я думаю, что это хорошее начинание, которое будет продолжено с другими регионами и компаниями", — сказал мэр в ходе церемонии подписания документа.

Он добавил, что туристическая отрасль во время пандемии переживает не самые простые времена, а количество иностранных туристов резко снизилось. По словам мэра, необходимо наращивать сотрудничество между регионами в сфере туризма, в которой уже занято сотни тысяч людей.

"Внутренний туризм продолжает развиваться. Москва является одним из таких (туристических) центров, несмотря на сложности эпидемиологической ситуации, мы понимаем, что это временная история", — подчеркнул Собянин.

В свою очередь, губернатор ХМАО Наталья Комарова поблагодарила всех участников церемонии подписания соглашения и пригласила в Югру всех желающих, как на работу, так и на учебу и отдых.

Президент "ЛУКОЙЛа" Вагит Алекперов также поблагодарил участников, поддержал соглашение и отметил, что участие его компании в проекте показывает заинтересованность в развитии городов.

"Мы заинтересованы, чтобы моногорода получили новый толчок в развитии и из моногородов превращались уже в многоотраслевые", — сказал Алекперов.