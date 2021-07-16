"Это отличная новость для общепита. Обороты восстановятся с первого дня. Более того, за счет отложенного спроса они будут превышать прошлые показатели", — сказал он журналистам в пятницу.

По словам бизнес-омбудсмена, потери рестораторов от введения QR-кодов составили 30-90% в зависимости от наличия веранды, однако это не привело к массовым закрытиям заведений, так как ограничительный период был достаточно коротким.

"Пожалуй, меры поддержки не помешают, но главное — это не вводить новых ограничений — это самая главная мера", — резюмировал Титов.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что система QR-кодов, обязательных для посещения заведений общественного питания в столице, отменяется с 19 июля.