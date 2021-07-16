"На данный момент уже в Бакчарском районе работают по поиску два вертолета Ми-8, это вертолеты организации Лугинецкого месторождения из города Колпашево. Они работают предположительно в том месте, где сработал аварийный маяк. Поиски продолжаются", — сообщил он в эфире телеканала Россия 24.

В свою очередь в пресс-службе МЧС РФ журналистам сообщили, что также на место вылетел борт Ми-8 МЧС России.

В Бакчарском районе Томской области, где ведутся поиски пропавшего самолета Ан-28, наблюдается благоприятная погода без осадков, сообщил "Интерфаксу" сотрудник бакчарской метеостанции.

"Все хорошо, ветер юго-восточный 5-10 м/с, облачность высокая 600 м, кучево-дождевая, без осадков. Неблагоприятных условий нет", — сказал он.

Метеоролог добавил, что температура воздуха в Бакчаре сейчас плюс 19 градусов, давление 745 мм ртутного столба.

У самолета Ан-28, принадлежащего авиакомпании ООО "Сила", сработал аварийный маяк над Бакчарским районом Томской области. На борту находились предварительно 17 человек (14 пассажиров, 3 члена экипажа).

Среди 14 пассажиров самолета Ан-28, пропавшего в Томской области, было четверо детей, сообщает пресс-служба администрации региона. "Предполагается, что на борту самолета находятся 17 человек, включая трех членов экипажа и четырех детей", — говорится в сообщении.