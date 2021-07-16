"Башня рада снова начать принимать вас с 16 июля", — говорится в сообщении на сайте достопримечательности.

Французские СМИ передают, что посетителей начали пускать на Эйфелеву башню в районе 14:00 мск.

Башню закрыли 29 октября 2020 года из-за ограничительных мер, введенных для борьбы с распространением коронавируса.

С пятницы максимально допустимое количество посетителей снижено на 50% — в день башня сможет принимать не более 13 тыс. туристов.

В сообщении отмечается, что с 21 июля все посетители старше 18 лет должны будут иметь при себе так называемый "санитарный пропуск".

Компания-оператор рекомендует приобретать билеты для посещения заранее — на сайте.

В понедельник вечером президент Франции Эмманюэль Макрон объявил об обязательной вакцинации против COVID-19 персонала медицинских учреждений, о введении пропусков в общественные места и на междугородний транспорт. Также он не исключает всеобщей вакцинации, если обстановка ухудшится.

Кроме того, с конца июля или начала августа вводится санитарный пропуск, который будет обязательным для доступа во все места досуга и культуры, на мероприятия с участием более чем 50 человек, в кафе и рестораны, торговые центры, поезда, самолеты и междугородние автобусы. В него будут занесены сведения либо полной вакцинации, либо о недавнем отрицательном результате теста ПЦР.

С этой осени тесты ПЦР во Франции будут платными, если только не прописаны врачом, чтобы стимулировать вакцинацию, а не увеличение количества тестов, сказал Макрон. В начале сентября начнется кампания по приглашению на ревакцинацию людей, изначально привитых в январе и феврале 2021 года.

К настоящему моменту около 41% населения Франции получило оба компонента вакцины.

За весь период пандемии во Франции было зарегистрировано около 5,8 млн случаев заражения коронавирусом и более 111 тыс. смертей от заболевания.