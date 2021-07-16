"В Подмосковье смягчают антиковидные ограничительные меры. С 19 июля владельцы предприятий общепита смогут принимать решение о проверке QR-кодов у посетителей самостоятельно", — говорится в сообщении.

В нем уточняется, что, в случае их отмены, термометрия на входе, ношение масок и соблюдение социальной дистанции станут обязательными.

Соответствующее постановление принял глава региона Андрей Воробьев.

"Спасибо нашим жителям — соблюдение ими санитарных мер и хорошие темпы по вакцинации позволили стабилизировать ситуацию с ковидом в Подмосковье. Первым компонентом у нас уже привито больше 2,4 млн человек — это почти 40% от всех жителей области старше 18 лет. Поэтому мы смягчаем требования к QR-кодам для посетителей кафе, ресторанов и других предприятий общепита. Такое решение давно предлагал бизнес — мы признательны ему за поддержку и участие", — приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.