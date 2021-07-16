Решение вынесено 16 июля. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

С заявлением о признании ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" банкротом обратился алтайский предприниматель Андрей Манохин. По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", его основная деятельность связана с ресторанным бизнесом и услугами по доставке продуктов питания. Также Манохин является совладельцем (34%) одной из компаний-резидентов "Бирюзовой Катуни" — ООО "Туристический комплекс "Красный камень".

Заместитель гендиректора ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" Андрей Воропаев пояснял ранее "Интерфаксу", что у ОЭЗ, Манохина и компании "Красный камень" существуют "взаимные финансовые обязательства по вступившим в законную силу решениям суда".

В 2019 году суд дважды открывал дела о банкротстве ОЭЗ "Бирюзовая Катунь" из-за долгов по налогам. Ко второму делу подключилось АО "Алтайэнергосбыт" (дочерняя структура "Интер РАО"), которому ОЭЗ задолжала порядка 5 млн рублей. В ходе разбирательств основные суммы долгов перед налоговой (около 6 млн рублей по первому делу и порядка 13 млн рублей по второму) и энергокомпанией были погашены, и суд прекратил оба производства.

ОЭЗ туристско-рекреационного типа "Бирюзовая Катунь" создана в Алтайском крае постановлением правительства РФ в феврале 2007 года. Для размещения ОЭЗ выбрана территория общей площадью 33,6 кв. км на левом берегу реки Катунь в районе горы Красный камень в Алтайском районе региона. Проект был рассчитан на реализацию до 2055 года с общим объемом инвестиций 30 млрд рублей.