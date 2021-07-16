Число жертв наводнения в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия возросло до 43 человек. В федеральной земле Рейнланд-Пфальц на данный момент насчитывается 60 погибших. Таким образом, всего в Германии в результате наводнения погибло не менее 103 человек. Еще 1,3 тыс. человек числятся пропавшими без вести.

В Бельгии сообщается как минимум от 15 погибших. Более 20 тыс. человек в этой стране остались без электричества.

В результате обильных и продолжительных дождей западную Германию захлестнули наводнения. Сильнее всего пострадали федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. Местные власти объявили чрезвычайное положение. Непогода также затронула Нидерланды, Францию и Люксембург.