"Теперь туристы не смогут заселиться в гостиницы и другие места размещения без предъявления одного из двух документов: сертификата о вакцинации от новой коронавирусной инфекции или справки о наличии антител, выданной не позднее, чем за 30 дней до заселения", — сообщила журналистам начальник городского управления туризма Лариса Остапенко.

Она уточнила, что детям предоставлять такие документы не придется, если они отдыхают в сопровождении взрослых. Те гости, которые ранее заселились, предоставив ПЦР-тест, могут продолжить отдых, так как "закон обратной силы не имеет".

За нарушение вступившего в силу правила предусмотрены штрафы: от 30 до 50 тыс. рублей для индивидуальных предпринимателей и от 100 до 300 тыс. рублей — для юрлиц, при повторном нарушении — до 1 млн рублей с закрытием на срок до трех месяцев. Меры в отношении туристов-нарушителей "будут зависеть от конкретной ситуации", — отметил начальник управления по взаимодействию с федеральными органами исполнительной власти департамента общественной безопасности Севастополя Валерий Николаенко.

"Рейды мы проводим ежедневно. При получении определенной информации, мы планируем проверить тот или иной объект — гостиницу или отель", — сказал глава управления.

По его словам, ограничения касаются и "серого сектора", но его может проверять только полиция.

Как сообщалось, загрузка отелей Севастополя с июля по сентябрь составит 48,7%, что ниже показателя "доковидного" 2019 года (90%). По словам Остапенко, снижение уровня бронирования наблюдается после введения новых ограничений по заселению в отели и открытия курортов Турции и Египта.

В Севастополе с 17 марта 2020 года из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Очередная волна ограничений началась в июне текущего года. Диагноз COVID-19 подтвержден в регионе у 18 тыс. человек, почти 800 пациентов умерли, привиты 106 тыс. жителей — чуть меньше половины от планового показателя. С конца июня фиксируются рекордные показатели по заболеваемости.